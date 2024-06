Une promesse au nom de notre amitié

CC est une fillette passionnée de chant qui rêve de devenir célèbre. Elle rencontre un été sur une plage Hillary, une fillette de son âge, qui vit de l’autre côté du pays. Le père d’Hillary souhaite la voir suivre ses traces et devenir un grand avocat, comme lui. Les fillettes se lient d’amitié et ne cesseront de maintenir le contact, malgré le temps qui passe et les épreuves de la vie.