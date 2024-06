Une promesse pour venger ma sœur

Andrea rejoint l'université de Benhurst où sa propre sœur Gabrielle a été tuée un an plus tôt. Malgré les réticences de sa mère, elle s'inscrit aussi dans la même sororité, menée par la populaire Kelly et dirigée par la bienveillante Rebecca. Mais dès son arrivée, elle reçoit une carte anonyme la mettant en garde contre son entourage et lui assurant que la mort de sa sœur n'était pas un simple accident. Avec son amie Jess, Andrea décide de mener l'enquête pour élucider le meurtre de Gabrielle...