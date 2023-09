Une rose pour sa tombe : l’histoire vraie de Cynthia Baumgartner

Veuve et mère célibataire, Cindy croit vivre un conte de fées lorsqu’elle rencontre Randy. Ce quadragénaire, lui aussi veuf, semble tomber aussitôt sous son charme. Leur histoire d’amour s’emballe et ils se marient quelques mois plus tard sous le regard un peu inquiet de Lori, la meilleure amie de Cindy. Une fois le mariage passé, Randy change totalement d’attitude, devient autoritaire et violent. Lori essaie tant bien que mal d’ouvrir les yeux de son amie, mais celle-ci ne l’écoute pas. Quelques semaines plus tard, Cindy décède soi-disant par accident lors d’une sortie en bateau avec Randy. Lori est convaincue de la culpabilité de Randy, d’autant plus que son ex-femme est également morte dans d'étranges circonstances, mais elle manque de preuves pour intenter une action en justice. Elle part donc à la recherche de témoignages permettant de faire condamner Randy…