Thriller • Drame

Sara, enceinte de sept mois et demi, et son mari Daniel emménagent dans la maison que la mère de Daniel leur a léguée, dans la ville où il a grandi. Elle y rencontre Jina, une jeune sage-femme avec qui le courant passe immédiatement. Après un dîner très sympathique, au cours duquel Jina leur confie ses difficultés, le couple lui propose d'emménager chez eux. Jina se fait de plus en plus manipulatrice et coupe Sara des autres personnes rencontrées en ville.