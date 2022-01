Une si longue nuit - S01 E03

La descente aux enfers continue pour Sami. La piste de la dispute dans le bar tourne court. Elle met cependant en lumière la personnalité complexe de Gloria, grosse consommatrice de drogue, au grand étonnement de ses parents. Isabelle, rejointe par Leïla, jeune avocate idéaliste, continue de remuer ciel et terre pour défendre son client. Malheureusement, Sami, entre désespoir et peur, se rapproche d’Anis, le caïd, et accepte de faire rentrer des boulettes de cocaïne au parloir.