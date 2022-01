Une si longue nuit - S01 E04

Isabelle et Leïla continuent de chercher d’autres pistes pour semer le doute dans l’esprit des jurés. Mais Isabelle se décourage. Jeff a peut-être raison. Sami est perdu. Malgré les protestations de Leïla, elle est au bord d’abandonner. D’autant que Sami, tatoué, rasé, musclé, est devenu un vrai taulard et n’a plus rien de l’étudiant sage qu’il était.