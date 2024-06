Une soirée en enfer

A la sortie d’une fête étudiante, Kimber, lycéenne sur le point d’obtenir son diplôme de fin d’année, est victime d’une tentative d’enlèvement. Un mois plus tard, elle se remet doucement de cet événement traumatisant et compose difficilement avec ses parents récemment divorcés et sa mère, proviseure de son lycée. Par ailleurs, elle se prépare au bal de fin d’année avec son amie Everleigh et son petit ami Austin, qui vient de l’inviter à être sa cavalière. La mère de Kimber, surprotectrice avec elle depuis la tentative de kidnapping, n’est pas très à l’aise avec l’idée de laisser sa fille participer au bal de fin d’année. Heureusement, elle est rassurée par Austin, un garçon charmant, qui a tout du gendre idéal.