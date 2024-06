Santé • Famille

Ian, le fils d’Amanda, est victime d’un accident de voiture et son foie est gravement endommagé. Il a besoin en urgence d’une greffe d’organe, mais son groupe sanguin est rare. Amanda entreprend des démarches pour trouver un donneur, sans résultat, jusqu’au moment où elle lance un appel à la télévision. Dale, un habitant de la ville, répond à son appel. Mais sous son apparence sympathique, il a un comportement étrange et son passé semble louche. Amanda et son amie Sharon découvrent qu’il a déjà proposé d’être donneur pour sauver une autre femme…