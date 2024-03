Drame • Fiction étrangère

Suite à une agression nocturne dans la rue, Rachel déménage dans une petite banlieue tranquille avec son mari, afin de préparer au mieux sa maternité. L'accueil du voisinage, d'abord assez froid, troublant, puis carrément intrusif, perturbe Rachel, qui a dû interrompre son traitement contre son anxiété à cause de sa grossesse. Après une visite à l'hôpital en raison de saignements inquiétants, elle est consignée chez elle et accepte contre son gré la présence de sa belle-mère à plein temps. En épiant par la fenêtre, elle assiste à une scène de ménage entre la voisine, son mari et la nourrice, mais personne ne veut croire ce qu'elle affirme avoir vu...