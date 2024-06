Une voisine tentatrice

Lisa Sullivan, une lycéenne âgée de 16 ans, voit sa vie bouleversée par la séparation de ses parents. Elle entretient des relations difficiles avec sa mère, Esther, avocate, à qui elle reproche sa trop grande ambition professionnelle. En revanche, elle soutient son père Tim qui, après avoir consacré sa vie à l'élever, décide d'exercer son métier de chef cuisinier dans un restaurant tenu par un de ses amis. La jeune fille s'isole peu à peu et fait la connaissance de Jamie, la nouvelle voisine de Tim, une jolie trentenaire qui cherche à la fois à l'accaparer et à séduire son père. Mais Lisa se rend compte que Jamie est beaucoup trop possessive et envahissante quand cette dernière s'en prend à Steven, son petit ami, qu'elle n'hésite pas à brutaliser. Au cours d'une soirée très arrosée, Jamie prend des photos compromettantes de Tim et les montre à Esther, le jour de l'ouverture du restaurant, en laissant entendre qu'elle entretient une liaison avec lui. Tim dément et Esther, comprenant que Jamie est déséquilibrée, engage un détective privé.