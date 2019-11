3 bonnes raisons de regarder la saison 4 d'Unforgettable ce soir sur TF1 !

Pas besoin d'avoir une mémoire parfaite, on sait que vous vous êtes souvenus du retour d’Unforgettable ! Carrie Wells revient ce soir pour une nouvelle saison inédite pleine de rebondissements !

A partir de 20h55, retrouvez Unforgettable pour des nouveaux épisodes inédits ! Vous aurez l’occasion de trouver des enquêtes palpitantes de Carrie Wells et d’en savoir plus sur un aspect bien caché de sa vie ! MYTF1 vous présente en quelques points les intrigues importantes de ce début de saison !







1_ L’inspectrice la plus sexy et la plus douée du petit écran est de retour !

Mémoire parfaite, sourire charmant, Carrie Wells revient pour votre plus grand plaisir, et les enquêtes vont changer la dynamique de votre charmante série policière ! La protection d’un sénateur au cours de l’épisode Infectée va faire monter la pression d’un cran et redistribuer toutes les cartes… tant sur sa vie professionnelle que personnelle !







2_ Le mari de Carrie va tout changer !

Alors que Al et Carrie se rapprochent, un nouveau personnage va faire son apparition dans la série ! Sorti du passé de Carrie, il s’agit purement et simplement de… son mari ! Les choses risquent de devenir très compliquées pour l’inspectrice alors qu’une partie de son passé se dévoile, et qu’on va en apprendre plus à son sujet. Comment Al réagira ? Et vers qui le cœur de Carrie va-t-il pencher ?











3_ Une nouvelle dynamique avec de nouveaux personnages !

Carrie et Al formaient un duo talentueux avec plein d’humour, attendez-vous à être emballés par les nouveaux personnages de la série ! Les blagues de Deny Padilla vont apporter une sacrée touche de fantaisie à la série, alors que le nouveau médecin légiste, Delina Michaels pourrait bien devenir un intérêt amoureux pour Jay. Et quant au capitaine Sandra Russo, son lien avec Al pourrait bien nous surpendre et nous exciter !











Les nouveaux épisodes inédits d'Unforgettable reviennent ce soir dès 20h55 sur TF1 !