Unforgettable - Saison 03 - Episode 1 - Le billet de cent dollars  

"Evan Rusk, l'ex mari de la soeur de Jay est retrouvé assassiné dans une chambre d'hôtel. Musicien, il avait pris un emploi de chauffeur routier pour reconquérir Natalie son ex. On croit d'abord au crime d'une prostituée , mais un agent des services secrets du FBI , Frank Simms vient demander le transfert de l'affaire à ses services. Il s'agit en fait d'une affaire de fausse monnaie. Evan transportait une palette du papier spécial destiné au nouveau billet de cent dollars, d'une valeur de 72 millions de dollars .On l'aurait tué pour récupérer son badge d'identification et accéder au camion. On soupçonne quatre étudiantes spécialistes en art graphiques , surnommés les Mata-Hari d'être les faussaires et les meurtrières. mais Carrie suit une piste asiatique; la balle qui a tué Evan étant d'une arme très spéciale asiatique. Elle se souvient avoir croisé une indonésienne à l'hôtel juste après le meurtre d'Evan. Elle portait un tatouage , celui du Red Door un groupe d'activistes anti-occidentaux .C'est elle le cerveau de l'affaire , elle doit récupérer les faux billets de cent dollars pour payer des armes pour la cause à un faussaire indonésien. Carrie se charge d'entrer en contact avec elle sous prétexte de posséder les numéros de série valides pour la fabrication du billet. Le groupe est piégé et les faux billets brûlés. Le bel agent du FBI donne son numéro de téléphone à Carrie au grand dam de Al."