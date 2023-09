Unreal - S01 E01 - Retour dans l'arène

De retour après un violent burn-out, Rachel Goldberg, assistante de production, retrouve le plateau de l’émission de téléréalité « Il était une fois » pour une énième saison. Jeremy, steady-camer et ancien compagnon de Rachel, n’est pas très emballé de la revoir. Et les tensions au sein même de la production ne font que s’accentuer lorsque Quinn, productrice déléguée, décide d’attribuer certaines des filles de Shia, une autre assistante de production, à Rachel. Alors que le tournage s’apprête à commencer, le prétendant, un riche héritier nommé Adam Cromwell, disparait. Rachel est chargée de le retrouver. Il n’est en réalité pas parti bien loin, mais a des réticences à participer à l’émission. Il accepte finalement car il doit redorer son image, écorné par ses frasques. De son côté, Chet, créateur d’ « Il était une fois », perpétuellement sous cocaïne, profite de ce temps d’attente pour coucher avec Quinn, également sa maitresse. L’émission peut enfin commencer. Différentes filles sont présentées à Adam au cours d’une « vraie fausse réception » où Rachel a pour travail de manipuler les candidates afin d’obtenir des situations croustillantes susceptibles de générer de l’audimat. Le courant passant un peu trop bien entre Adam et Grace, un mannequin brésilien, Rachel les sépare afin d’expliquer au prétendant qu’ils n’en sont qu’au premier épisode et qu’il ne peut pas faire son choix d’entrée de jeu. Tout d’abord frustré que la production lui impose une ligne de conduite, il se montre plus attentif quand Rachel lui propose de prendre une décision qui énervera la production. A la fin d’émission, Britney, fille castée pour être la méchante de la saison, est écartée par Adam au profit de Faith, jeune vierge maladroite et mal dans sa peau qui n’était là que pour se faire éliminer. S’en suit un peu d’agitation sur le plateau, entre Quinn qui enrage et Britney qui fait un scandale. Mais Rachel, en habile manipulatrice, réussit à lui parler et à la faire craquer devant les caméras, ce qui rattrape la situation. Après cette première journée mouvementée, Shia montre à Lizzie, la fiancée de Jeremy, la vidéo du burn-out de Rachel. Lorsque Rachel arrive en régie, Quinn la défend et fait sortir tout le monde. Elle agit cependant moins par altruisme que par intérêt, Rachel étant à la fois très douée et facile à contrôler du fait de ses dettes et de ses condamnations suite à son coup de folie.