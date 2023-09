Unreal - S01 E10 - Le grand jour (ou presque)

Après la promesse qu’Adam et Rachel se sont faite, celle-ci abandonne Jeremy en pleine nuit et rejoint Adam au pied de son jet privé. Mais arrivée là, Adam – qui entre temps a croisé Quinn - lui explique qu’il a réfléchi et qu’il préfère tenir ses engagements auprès d’Anna. De son côté, Chet, n’ayant pas du tout apprécié que Quinn demande à Madison de porter plainte contre lui, s’arrange pour griller Quinn auprès de la chaîne afin qu’elle n’ait plus aucun pouvoir de décision. De retour, furieuse et déprimée de cette nuit désastreuse, Rachel propose à Quinn le plus beau final de l’histoire de « Il était une fois » en allant jusqu’au bout du mariage entre Adam et Anna à Londres et en le faisant « exploser » sur place en direct à la télévision. Bien qu’elle sache pertinemment qu’il s’agit là d’un règlement de compte, Quinn accepte l’idée de Rachel et espère bien en profiter pour revenir en grâce auprès de la chaîne en démontrant que c’est elle qui tient les rênes de l’émission et non Chet. Bien qu’elle ait essayé de cacher à Jérémy son escapade nocturne, celui-ci apprend que Rachel a couché avec Adam et quels étaient leurs plans. Mais ne lui dit encore rien. Espérant bien reprendre le contrôle de l’émission après le final, Quinn et Rachel élaborent déjà un nouveau concept d’émission à proposer à Brad le moment venu. Une fois à Londres, comme prévu, Adam choisit Anna et le mariage en direct se prépare donc pour le lendemain. Juste après la demande d’Adam, Jeremy simule devant tout le monde sa propre demande auprès de Rachel mais au dernier moment lui annonce qu’il est au courant pour elle et Adam et l’humilie publiquement. Quelques heures avant le mariage, Rachel fait une fausse scène de ménage à Adam qui est bien obligé de lui avouer qu’il a besoin de se mariage même s’il ne tient pas plus que ça à Anna et qu’il la quittera d’ici quelques mois. Rachel avait caché Anna dans un coin afin qu’elle sache auprès de qui elle s’engageait. Le mariage commence, Quinn, faussement magnanime a donné les commandes de l’émission à Chet en présence de Brad. Comme prévu par Rachel et Quinn, Anna ne se présente pas et la cérémonie vire au fiasco. Voyant bien que Chet est incapable de gérer la situation, Brad supplie littéralement Quinn de reprendre les commandes de l’émission. Celle-ci accepte mais lui fait promettre qu’il la soutiendra auprès de la chaîne pour le projet qu’elle a avec Rachel. Quinn sauve la situation et offre même un magnifique final pendant lequel Anna règle ses comptes avec Adam. Comprenant bien que tout cela a été orchestré par Rachel, Adam vient lui demander des comptes. Rachel apprend alors que s’il n’ait finalement pas parti avec elle, c’est à cause de Quinn qui lui a fait croire qu’elle souffrait de graves problèmes psychiatriques. De retour aux États-Unis, Quinn et Rachel font le bilan en demi-teinte de la saison et de la vie amoureuse compliquée de Rachel en buvant du champagne. De son côté, Jeremy se rend chez les parents de Rachel pour discuter avec sa mère de son état qui semble l’inquiéter.