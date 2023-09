Unreal - S01 E02 - Recherche garce désespérément

Après qu‘Adam a éliminé Britney - la « méchante » -, Quinn doit revoir tout le scénario de l’émission et demande à ses chargés de production de « fabriquer » une nouvelle méchante pour la suite et promet à celui qui développera le meilleur scénario autour de ce personnage une prime de 5 000 $. Dans la foulée, Rachel n’ayant pas payé son loyer depuis trois mois, Bethany, son ex-coloc’, lui ramène toutes ses affaires sauf son ordinateur qu’elle menace de revendre sur internet si Rachel ne lui rembourse pas les 3 900 $ qu’elle lui doit et lui laisse 24 heures pour s’acquitter de cette dette. Dans le même temps, Quinn apprend que Cynthia, la femme de Chet, est enceinte et comprenant que celui-ci ne quittera jamais sa femme, décide de quitter Chet. La production apprend que le père d’Anna, la potentielle nouvelle méchante de Rachel, vient de faire une attaque et se trouve en soins intensifs. Craignant qu’elle décide de quitter l’émission, Quinn interdit à l’équipe d’en parler à Anna. Se rendant compte qu’elle n’arrivera jamais à faire d’Anna une « méchante », et extrêmement gênée à l’idée de lui cacher une chose pareille, Rachel lui révèle que son père est à l’hôpital mais lui demande de rester encore jusqu’à la cérémonie d’élimination. Comprenant que l’on cherche à la retenir malgré elle, Anna s’enfuit de la villa. Rachel finit par la retrouver dans un bar d’où Anna a pu appeler sa famille qui lui a appris que son père était mort. Rachel lui promet de la ramener pour qu’elle réunisse ses affaires et quitte la villa en toute discrétion. Mais Quinn ayant appris cela avant que les deux filles ne rentrent, prépare toute une mise en scène afin de mettre en valeur le drame qui frappe Anna. Découvrant cela, Anna, folle de rage, insulte Rachel et toutes les candidates sous le regard des caméras. Rachel est Adam sont chargés par Quinn d’aller à l’enterrement du père d’Anna pour essayer de la convaincre de ne pas quitter l’émission. Ce qu’Adam parvient à faire avec l’aide du petit frère d’Anna. Bethany, qui a fouillé dans l’ordinateur de Rachel, la prévient que si elle n’a pas son argent en temps et en heure, elle enverra à toute l’équipe de tournage des mails avec des vidéos coquines que Rachel avait écrits à l’attention de son ex, Jeremy, mais qu’elle avait finalement décidé de ne pas envoyer. Contrainte pour embourser Bethany de gagner la prime promise à celle qui construira la meilleure méchante, Rachel, se servant des images tournées lors de la crise d’Anna fait tout un montage – extrêmement malhonnête - la montrant comme un folle hystérique sans en donner les raisons. Honteuse, elle gagne la prime mais un peu trop tard pour Betany qui a déjà mis sa menace a exécution.