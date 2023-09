Unreal - S01 E03 - Viens voir maman

Roger Lockwood, ami d’enfance d’Adam, est invité sur le plateau d’ « Il était une fois » avec pour mission de choisir les filles qui auront la chance de passer du temps avec le prétendant. De son côté, Quinn force Rachel à se reposer un peu pour éviter le surmenage. Après avoir jeté tout aliment permettant à Anna de contrôler ses comportements boulimiques, Rachel se rend chez ses parents, à la fois pour reprendre contact et pour leur demander de l’argent. Mais les tensions, notamment avec sa mère psychothérapeute, persuadée que sa fille est malade, vont rapidement refaire surface. Et bien qu’elle obtienne au final un chèque du montant qu’elle demandait, Rachel le déchire dans un accès de colère. Suite à un problème au cœur causé par sa consommation de cocaïne, Chet est emmené d’urgence à l’hôpital. L’obligation d’appeler sa femme dévoile au grand jour que Quinn est sa maîtresse. Tentant de faire gagner une de ses filles, Shia incite Maya, sommelière un peu timide, à se décoincer et à séduire Roger pour mieux atteindre Adam. Lors d’une soirée alcoolisée, les choses dérapent et Roger abuse de Maya, trop saoule pour réagir. Rachel, tout juste rentrée de chez ses parents, interrompt la fête tandis qu’Adam, choqué par le comportement de son « ami » Roger, lui demande des explications, ce qui, après une discussion où l’on apprendra que Roger est envoyé par le père d’Adam pour tenter de « sauver » son fils de lui-même, se soldera par une bagarre entre les deux jeunes hommes. Au moment de la sélection, Roger donne un petit papier portant le nom de la fille choisie, Anna, à Adam. Ce dernier décide de passer outre le choix de Roger et appelle Maya. Pour que l’émission ait une histoire croustillante à raconter, Rachel utilise la maladie et fragilité d’Anna pour la monter contre Grace, et ainsi avoir de la « bonne télé ».