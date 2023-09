Unreal - S01 E04 - L'amour est dans le vignoble

Adam a obtenu que la production vienne tourner un des épisodes de l’émission dans un vignoble qui lui appartient et dont il aimerait pouvoir faire la promotion. En parallèle à cela, un tabloïde révèle qu’Adam a envoyé depuis la villa des sextos à son ex-fiancée. Comprenant que cela met l’émission en danger mais sachant également que cela peut créer des tensions intéressantes, Quinn décide de laisser l’information filtrer jusqu’aux candidates. Chet vexé que Quinn ne veuille plus de lui, tente de la provoquer mais elle lui rappelle que c’est elle qui a fait sa fortune et non pas l’inverse. Furieuse, elle décide de revoir une vieille connaissance, Bill. Les deux se retrouvent au restaurant et l’on comprend très vite que Bill est l’ancien amant de Quinn et qu’il est en procès depuis des années avec Chet qu’il accuse de lui avoir volé le concept de « Il était une fois » qu’il avait élaboré avec Quinn. Mais Bill sait qu’il n’obtiendra jamais gain de cause tant que Quinn ne retrouvera pas la « bible » de l’émission qu’ils avaient écrite ensemble et qu’elle dit avoir perdue depuis longtemps. Ayant appris qu’il avait communiqué avec son ex, toutes les candidates sont furieuses contre Adam mais celui-ci réussit à renverser la situation par une très jolie déclaration d’amour que Rachel ne peut s’empêcher de prendre pour elle. L’émission se poursuit donc normalement dans le domaine viticole d’Adam où il a fait venir des investisseurs potentiel sans prévenir Rachel. Celle-ci furieuse tente de le recadrer, mais il la supplie de le laisser faire et lui explique qu’il a besoin que cette opération fonctionne afin qu’il puisse s’émanciper de son père. Totalement sous le charme, Rachel cède sous le regard de la caméra de Jeremy qui comprenant bien qu’il a assisté à une scène trop intime, confie à Rachel les rushes de cette séquence. Malgré cela, les connaissances d’Adam lui expliquent qu’ils ne le suivront jamais si son père n’est pas dans l’affaire. Dépité, Adam saute sur l’occasion quand Chet lui présente un investisseur potentiel qui est prêt à investir dans le vignoble à la condition qu’il couche avec sa femme. Chet met donc la main sur le vignoble et vole une fois de plus son idée à Quinn. Décidée à ne pas se laisser faire, elle lui montre qu’elle a toujours la fameuse « bible » qui pourrait lui faire perdre son procès face à Bill. Après la journée de tournage, Rachel se retrouve seule, visionne la scène entre elle et Adam et comprend bien qu’elle est en train de tomber amoureuse.