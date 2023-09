Unreal - S01 E05 - Les belles et la bête

Adam doit désigner une candidate chez laquelle il ira une semaine afin de rencontrer sa famille et de faire plus ample connaissance. Contre toute attente, il choisit Faith. La prod échafaude déjà de nombreux plans pour faire avouer à Faith sa flamme et sa virginité, tout en prévoyant quelques activités ridiculisant le bas peuple du Mississippi. Les autres candidates doivent réaliser une invitation vidéo expliquant à Adam pourquoi il devrait rencontrer leur famille. Mary, le visage toujours extrêmement figé, exaspère Shia. En discutant avec le docteur Wagerstein, Shia apprend que Mary prend énormément de médicaments psycho-régulateurs. Décidant de prendre les choses en main, Shia change les médicaments de Mary sans l’en avertir, probablement contre un placebo. Quinn veut poursuivre Chet en justice pour lui avoir volé le concept de « Il était une fois » mais les preuves qu’elle détient ne sont pas suffisantes pour un procès en propriété intellectuelle. Son avocat lui propose alors un autre angle d’attaque. Après avoir embrassé Adam sans n’avoir rien ressenti, Faith est perturbée. Rachel l’aide à accepter l’idée qu’elle est homosexuelle et amoureuse de son amie Amy. Extatique, Faith veut d’abord le révéler à toute sa communauté, avant de prendre peur et de se rétracter. Rachel la couvre en filmant une fausse « nuit de sexe » entre elle et Adam avec un jeu d’ombres chinoises. Mais la vidéo de son coming-out est déjà partie à la prod. Quinn attaque Chet pour rupture de promesse et non versement de pension alimentaire. Mais comme Chet n’a payé aucune de leurs escapades avec sa carte bancaire, il est impossible de prouver sa présence. Quinn noie sa déception dans l’alcool lorsque Shia lui propose de manipuler Chet, à l’instar des candidates de l’émission. A l’issue du tournage chez Faith, Rachel et Jeremy couche presque ensemble. Mais Jeremy se ravise, craignant que cela finisse à nouveau mal à cause de l’instabilité de Rachel. Quinn présente à Chet un vieux plâtre qu’elle a conservé, sur lequel Chet avait marqué qu’il l’aimait. Ce dernier, touché par ce qui ressemble à une quête désespérée de reconnaissance, accède à ses demandes et lui cède 40% des droits de « Il était une fois ». Au cours de son invitation vidéo, Mary avoue à Adam être une femme battue. Touché par cette révélation, Adam décide de rencontrer sa famille, notamment sa fille, Lily Belle. Jay vient voir Rachel, lui annonçant que Chet est tombé sur les rushs du coming-out de Faith. Mais c’est en réalité un mensonge. Il lui a lui-même montré afin de rentrer dans ses bonnes grâces. Pour protéger Faith, Adam accepte de donner à Chet une sex-tape. Mary, qui a arrêté ses médicaments sans le savoir, semble se décoincer et se met à boire de l’alcool.