Unreal - S01 E06 - Tombée de haut

Mary, la plus âgée des candidates a gagné le droit de présenter sa famille à Adam lors de la journée « En famille ». Agacée que Chet voie Mary comme une vieille couguar pathétique vouée à l’échec, Quinn parie avec lui qu’elle ne partira pas cette semaine et charge donc Rachel de la coacher pour qu’elle reste le plus longtemps possible. Mary qui, sans le savoir a arrêté son traitement, se montre de plus en plus excitée, imprévisible et versatile. Craignant de perdre son pari, Quinn convainc Rachel de faire venir sur le plateau l’ex-mari de Mary, Kurt, qui l’a battue pendant des années. Lorsque la confrontation arrive, tout se passe comme Quinn l’avait prévu : Mary devient hystérique, Kurt violent et injurieux et Adam vole au secours de Mary allant jusqu'à se battre avec l’ancien mari. De plus en plus désorientée, Mary voit maintenant Adam comme son sauveur et est persuadée qu’il l’épousera et qu’elle et sa fille iront vivre en Angleterre avec lui. Dans un excès de confiance, elle va rendre visite à Kurt – enfermé dans une caravane avant que la police arrive – pour lui montrer la femme libre qu’elle est devenue. Mais au lieu de cela, c’est lui qui lui ouvre les yeux sur sa réalité, la persuade qu’elle est folle et qu’elle est un danger pour sa fille. Au final, Mary attend que sa fille et sa sœur soient reparties et se jette du toit de la villa pour permettre à sa fille d’avoir une vie normale