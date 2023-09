Unreal - S01 E07 - Toute peine mérite salaire

Après la mort de Mary, le tournage est arrêté et tout le monde se pose des questions par rapport à sa propre responsabilité. Rachel est persuadée que le fait d’avoir fait venir son ancien Mary a tout déclenché, alors que de son côté, Shia – qui a empêché Mary de prendre son traitement correctement – pense qu’elle est la seule responsable. Shia, ne parvenant pas à gérer la pression, se confie à Rachel qui la persuade d’en parler tout de suite à Quinn, puis dans un deuxième temps à la police. Apprenant ça, Quinn, estimant que les conséquences seraient trop graves si tout cela tombait aux mains de la justice, ordonne aux deux filles de n’en parler à personne et envoie Shia en quarantaine sous la surveillance de Jay. De son côté, Kurt attaque la production les accusant d’avoir orchestré tout ça et d’être responsable de la mort de Mary. Voyant qu’il risque d’avoir gain de cause et de repartir avec plusieurs millions de dollars, Rachel convainc Quinn – quelque peu résignée – à contre attaquer et écrit une fausse lettre soi-disant laissée par Mary, qui dédouane totalement la production et permet à la sœur de Mary de récupérer sa nièce que Kurt réclamait. L’émission peut donc reprendre son cours. Shia n’ayant plus de filles après le départ de Maya, retourne chez elle, Rachel et Jeremy se tourne mais ne retourne toujours pas ensemble et Chet, ayant pris conscience de l’importance de Quinn dans sa vie, quitte enfin sa femme pour elle.