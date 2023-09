Unreal - S01 E08 - Qui veut épouser qui?

L’émission, interrompue suite au décès de Mary à la fin de l’épisode 6, reprend enfin son cours. Il ne reste plus que quatre candidates (Anna, Faith, Grace et Shamiqua) et Quinn souhaite faire oublier la tragédie qui a frappé la prod en faisant repartir de plus belle la compétition entre les filles. De son côté, Chet trouve un arrangement avec sa femme pour divorcer sans faire intervenir les avocats, afin d’économiser du temps et de l’argent. Il accepte donc de lui verser cinquante millions de dollars, mais a bon espoir de vite récupérer cet somme car il réussit, avec Quinn, à vendre l’idée d’un Spin-off de « Il était une fois » à Brad, à condition qu’Adam choisisse Grace. Mais Adam se montre extrêmement réticent à l’idée de signer pour une année de plus, et rejette en bloc l’idée de se marier dans le cadre de la télé réalité. Rachel est donc chargée de le convaincre et se voit promettre, en échange, le poste de producteur délégué (le poste actuel de Quinn) sur le spin-off. Mais la tâche se révèle plus dure que prévue et Rachel, après avoir un temps envisagé de substituer Anna à Grace, songe à jeter l’éponge. Pour ne rien arranger, les tête-à-tête se passent tous plus mal les uns que les autres. Shamiqua transforme un massage sensuel en timide friction des épaules, Faith fait une bataille de boue avec Adam, Grace se révèle être claustrophobe et fait une crise de panique et Anna, dont le tête-à-tête commençait pourtant bien, mentionne le spin-off à Adam, qui s’énerve et quitte le plateau. Le soir venu, Chet demande Quinn en mariage, qui accepte. Le lendemain, Rachel, après avoir failli se tuer en voiture à cause de Chet, réussit à convaincre Adam, faisant valoir qu’il a une marge de négociation et peut exiger que le spin-off se passe dans son vignoble, que ce dernier soit rénové, et qu’il le récupère à la fin de l’émission. De son côté, Jeremy a rompu avec Lizzie, car il éprouve toujours des sentiments pour Rachel. Ils se donnent rendez-vous le soir-même dans le camion-régie de Rachel. Juste avant la cérémonie d’élimination, Adam s’excuse auprès d’Anna puis l’embrasse, car c’est avec elle qu’il prévoit de faire le spin-off. Pendant ce temps, Quinn surprend Madison en train de faire une fellation à Chet. Elle réussit à s’éclipser sans se faire repérer puis décide de précipiter le mariage, sans doute avec des arrière-pensées tactiques. Adam choisit d’éliminer Shamiqua, qui accepte sa décision avec un grand sourire de façade mais beaucoup d’amertume. Jay n’ayant plus aucune fille à « coacher », il se retire. Jeremy est au camion-régie de Rachel, mais cette dernière n’est pas là. Il lui envoie un sms auquel elle ne répond pas. Elle est en train de coucher avec Adam.