Unreal - S01 E09 - Raison ou sentiments

Rachel culpabilise d’avoir couché avec Adam et retrouve Jeremy à son camion-régie. Lui mentant quant à la raison de son absence, elle accepte de rentrer chez lui afin de dormir dans un vrai lit. Alors que Quinn et Chet font l’amour, ce dernier exprime l’envie d’avoir un enfant. Quinn accepte sans trop d’enthousiasme et le laisse jouir sans préservatif. Rachel est chargée de superviser la préparation du vignoble tandis que Quinn part un jour à Los Angeles, officiellement pour voir un médecin concernant sa possible grossesse. C’est en tout cas ce qu’elle laisse entendre à Chet. Mais en réalité, elle a rendez-vous avec Brad pour lui proposer de nouvelles émissions dans le dos de Chet et prend même un contraceptif d’urgence dans l’avion. La préparation du vignoble bat son plein mais un incident éclate lorsque Chet veut déboutonner le chemisier de Grace pour que l’on voit mieux ses seins rebondir lors de la balade à cheval. De son côté, Rachel s’est isolée avec Adam et tente de résister à ses sentiments avant de l’embrasser. Les tête-à-tête commencent, tous plus faux et construits les uns que les autres, et Adam joue le jeu, donnant l’impression que chaque candidate est l’élue de son cœur. Lors d’une fête de tournage, Jeremy propose à Rachel de démissionner et de retourner vivre à Los Angeles, idée qui la séduit. Quinn est de retour au vignoble et décide d’avoir une petite discussion avec Madison, afin de lui faire penser que Chet l’a forcée à lui faire une fellation et qu’il faut donc l’attaquer en justice. De son côté, Faith propose à Adam de la choisir, bien qu’elle soit homosexuelle, car elle sait mener des travaux et serait indifférente à ses aventures extra-conjugales. Elle y voit également l’opportunité de faire découvrir à son amoureuse des endroits où elles peuvent vivre sans se cacher. Quinn commence à mettre en œuvre son plan pour prendre la place de Chet et propose à Rachel de devenir sa partenaire dans la boîte de production qu’elle s’apprête à créer. Rachel refuse, expliquant qu’elle désire quitter le métier, ce qui énerve énormément Quinn. Au moment de l’élimination, Adam choisit Faith, qui accepte sa défaite avec tristesse mais sans amertume. Cherchant quelque chose d’intéressant dans les rushs, Quinn tombe sur la vidéo de Rachel et Adam couchant ensemble. Menaçant de la diffuser, elle obtient que Rachel vienne travailler avec elle et qu’Adam se marie en grande pompe à la fin d’ « Il était une fois ». Pendant ce temps, Madison vient chercher conseil auprès du Docteur Wagerstein, concernant les velléités de procès de Quinn. La psychothérapeute décide de tourner les choses à son avantage et propose à Chet de résoudre le problème en échange d’une séquence centrée sur son travail en tant que psy dans « Il était une fois ». Prétextant avoir encore du travail, Rachel ne rentre pas chez Jeremy avec lui. Allumant les moniteurs, elle observe Adam faire l’amour à Anna, avant de s’éclipser dans la nuit. Elle le rejoint et il lui soumet alors une idée folle : fuir ensemble sans se préoccuper des conséquences.