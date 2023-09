Unreal - S02 E01 - La guerre est déclarée

Quinn signe un gros contrat d’exclusivité avec Gary, le président de la chaîne qui diffuse « Il était une fois ». Rachel, désormais bras droit et productrice déléguée de l’émission voit enfin son vœu se réaliser : Avoir un homme noir en guise de prétendant. Elle souhaite faire changer les mentalités. Les deux femmes sont, néanmoins et comme à leur habitude, prêtes à toutes les intrigues pour battre des records d’audience. La 14è saison va donc démarrer avec Darius Beck, séduisant et célèbre joueur de football américain noir, qui a besoin de redorer son image après avoir été accusé d’avoir insulté une journaliste en direct à la télévision. La liste des prétendantes est calibrée pour être explosive : Beth-Ann, blanche, la sudiste, s’affichant fièrement sur Twitter avec un drapeau confédéré en guise de bikini. Ruby, noire, la fervente militante antiraciste. Tiffany, blanche, la fille d’un riche président d’une équipe de football américain. Chantal, noire, la belle bourgeoise au cœur brisé après la mort de son fiancé dans un accident de voiture. London, la belle pakistanaise, que Quinn espère faire passer pour une terroriste… Jeremy est à la réalisation. Il en veut toujours à Rachel de l’avoir trompé avec le prétendant de la saison passée et il met tout en œuvre pour la faire craquer mentalement. Madison est désormais chargée de prod. Elle se partage la gestion des candidates avec Jay. Contre toute attente, la jeune fille s’adapte très bien aux méthodes brutales de Quinn/Rachel pour obtenir des images choc. Jay, lui, est plus partagé. Il ne supporte pas l’idée de berner Ruby, qui a laissé tomber ses études pour l’occasion, pensant avoir l’opportunité de parler de sa cause dans une émission au fort taux d’audience. Chet est de retour après une retraite spirituelle dans une tribu en Patagonie. Il est aminci, sevré de toute drogue et bien décidé à reprendre l’émission à Quinn, en vue d’en faire un show où l’homme agit et la femme soutient, en étant le plus sexy possible. Il réussit à charmer Darius et Roméo, son manager, avec des promesses de contrats mirobolants et les incitent à faire l’émission qu’il a imaginée. Il a le soutien de son ami, Gary. Quinn n’a pas d’autre choix que de faire un compromis. Elle accepte à contre cœur de jouer la carte du sexy à outrance, mais ne compte pas en rester là. La guerre est déclarée.