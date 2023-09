Unreal - S02 E02 - Chacun sa version

Le tournage commence. Chet et Quinn sont à couteaux tirés. Rachel, frustrée de s’être fait retirer la production déléguée par Quinn, se retrouve plus ou moins rétrogradée chargée de prod, et contrainte de coacher à la volée certaines candidates des équipes de Madison et Jay. Elle incite Beth Ann à porter son maillot de bain à l’effigie du drapeau confédéré, pour la pousser au clash avec Ruby. Celle-ci révèle à Beth Ann une info jusqu’ici confidentielle : le prétendant est noir. En découvrant que Rachel l’a manipulée pour la convaincre de participer à l’émission, Ruby veut partir, mais Jay la convainc de rester : si elle lui fait confiance, il fera en sorte qu’elle reste le plus longtemps possible dans l’émission pour promouvoir sa cause. Les candidates découvrent Darius, le prétendant noir. Le pugilat escompté par Quinn, entre la candidate raciste et les candidates noires n’a pas lieu. Face à leurs choix éditoriaux irréconciliables, Quinn et Chet décident de tourner chacun une version de l’émission, et de laisser la chaîne choisir laquelle elle préfère. L’équipe est divisée en deux camps et commence à souffrir de la situation. Beth Ann fait sensation en retirant le haut de son maillot pour ne pas offenser Darius, qui lui donne sa chemise en échange. Furieuse, Ruby reproche à Darius d’avoir fait un compromis avec une raciste et de ne pas être assez engagé. Tiffany est persuadée qu’elle a été sélectionnée grâce à l’intervention de son père, propriétaire d’une équipe de football américain, qui se servirait d’elle pour approcher Darius, qu’il voudrait recruter. Elle rejette le monde du football, et Darius avec, et veut s’en aller. Chet, qui voit là un moyen de faire éliminer "l’épouse modèle" favorite de Quinn, la persuade de coucher avec Romeo, ce qui inciterait évidemment Darius à la renvoyer chez elle. Rachel intervient et fait promettre à Romeo et Tiffany de garder le secret sur qui s’est passé entre eux, mais Chet a eu le temps de filmer des images compromettantes. Yael, que Jeremy a surnommé "la Rachel canon" parce qu’elle ressemble vaguement à Rachel, physiquement et parce qu’elles sont toutes les deux juives, vient demander des conseils pour attirer l’attention de Darius, "entre sœurs juives". Quinn explique à Rachel qu’elle ne la trouve pas à la hauteur et lui confirme qu’elle n’est pas près de lui rendre la production déléguée. Écœurée, déprimée, Rachel va se plaindre à Gary et lui demande de lui confier les rênes de l’émission et d’éliminer Quinn et Chet, car les désaccords entre eux compromettent l’émission. Gary déboule au manoir, et décrète qu’il va confier l’émission à quelqu’un d’autre. Coup de théâtre : alors que Rachel pensait que c’était à elle qu’allait revenir ce poste, Gary le confie à Coleman Wasserman, un jeune loup aux dents longues.