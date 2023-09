Unreal - S02 E03 - Le parcours des combattantes

Chet, grâce à la validation de Coleman, réalise l’émission de ses rêves : course de quads et course d’obstacles en tenue légère pour les candidates. Quinn contre-attaque. Elle décide de coacher des filles pour créer l’évènement. Elle arrive à ses fins : Brandi, la championne d’arts martiaux, psychologiquement fragile, fait tomber Chantal, lors de la course d’obstacle. Darius, sur les directives de Rachel, se rend au chevet de Chantal, fabriqué pour l’émission. Elle lui fait une déclaration, ils s’embrassent. Le tout est filmé. Quinn est aux anges. Brandi est conduite « au trou », une pièce isolée où elle est enfermée. Sa claustrophobie aidant, Quinn et Rachel réussissent à la convaincre de raconter son enfance à Darius lors d’un tête-à-tête filmé le soir même, pour lui prouver qu’en tant qu’ancienne victime de maltraitance, elle n’avait nullement l’intention de blesser qui que ce soit. Une dispute éclate entre Ruby et Beth-Ann. Les insultes volent. Jay réalise que Ruby a des sentiments pour Darius et la somme d’en profiter pour faire d’une pierre deux coups : le séduire et utiliser l’émission pour faire passer son message contre le racisme. Brandi se confie à Darius devant les caméras. Elle a été abandonnée par sa mère à la naissance, vécu dans des familles d’accueil et a subi des violences physique. Le prétendant, bouleversé par la jeune femme, la console et ils s’embrassent. Quinn est aux anges. Puis elle passe à la suite de son plan machiavélique : Elle fait croire à Darius que Brandi est mythomane et que ses confidences n’était qu’un tissu de mensonge. Ecœuré, il décide de renvoyer Brandi chez elle, lors des éliminations du soir, en exposant publiquement les raisons de son choix. Brandi est abasourdie et folle de rage elle s’en prend physiquement à lui avant d’être évacuée par la sécurité. Quinn est désormais sûre de battre des records d’audience avec ces images qu’elle envoie à Gary afin de le pousser à lui rendre le contrôle de son émission. Ce dernier arrive sur le plateau avec une voiture de course en guise de cadeau pour remercier l’excellence du travail de… Coleman. Il en profite pour révéler à Quinn la trahison de Rachel qui est à l’origine de son éviction. Rachel comprend qu’elle est grillée et tente de s’enfuir en douce mais Coleman la retient et lui propose un partenariat. Ils s’embrassent fougueusement. C’est alors qu’elle est appelée par Darius. Elle se rend dans sa chambre et découvre le sportif cloué au lit, il peut à peine bouger tant il souffre. Chet qui a perdu la garde de son fils, se rend chez son ex-femme et enlève le bébé.