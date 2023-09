Unreal - S02 E06 - Miracle en Alabama

Après les obsèques de son père, où elle a ‘invité’ John Booth, Quinn lui avoue son attirance, visiblement réciproque, et ils s’embrassent. Rachel veut porter plainte contre Jeremy, mais Chet l’en dissuade, car Jeremy sait trop de choses sur les dessous de l’émission. Perturbée par ce que Jeremy lui a fait subir la veille, Rachel est distante avec Coleman. Darius doit aller passer un « Rendez-vous en famille » chez l’une des candidates. Rachel essaie de le convaincre de choisir Beth Ann et de se rendre en Alabama : un Noir chez les Sudistes, ce serait le record d’audiences assuré ! Face aux réticences de Darius, elle fait une crise de nerfs, ce qui décide le prétendant à accepter. Mais une fois sur place, à la grande déception de Rachel et de Coleman, le pugilat espéré ne se produit pas : la famille de Beth Ann reçoit Darius, son idole, avec courtoisie et gentillesse. Coup de théâtre : Beth Ann découvre qu’elle est enceinte de son ex petit ami et voisin, Brock, et le révèle à Rachel. Celle-ci conseille en premier lieu à Beth Ann de tout révéler devant les caméras à ses parents et à Darius, puis elle s’empresse d’aller chercher Brock, qui déboule au milieu du discours de Beth Ann pour lui déclarer sa flamme et la demander en mariage, puisqu’elle porte son enfant. Aux abois, Beth Ann refuse, et prétend que Darius est peut-être le père. C’est le chaos. Darius nie, le père de Beth Ann vire Brock manu militari. Inquiète pour Rachel après ce qu’elle a subi, Quinn appelle d’abord Rachel, qui lui raccroche au nez, puis Coleman, à qui elle révèle ce qui s’est passé avec Jeremy, et lui demande de ramener Rachel ‘à la maison’. Coleman essaie de convaincre Rachel de porter plainte, mais les arguments de Quinn et Chet et la crainte de finir en prison l’emportent. Rachel décide d’enterrer l’affaire. Pendant ce temps, au manoir, Jay, Madison et le Dr Wagerstein créent la séquence du ‘Miroir de la vérité’, pour que les quatre candidates restantes se confient sur leur frustration de ne pas avoir été choisies. La séquence tourne au règlement de comptes, et Chantal, coachée par Madison à qui Chet a confié ce secret, révèle que Tiffany a eu un ‘rapprochement’ avec Romeo. Ayant ainsi réussi à affaiblir Tiffany, Chet lui propose un marché : si elle lui permet d’approcher son père, et de prendre des parts dans son club de football, il lui garantit une place en finale, voire la victoire. Au retour de Darius, Tiffany lui avoue ce qui s’est passé entre Romeo et elle. Lors de la cérémonie, Darius élimine Beth Ann, en lui promettant de mettre de l’argent de côté pour payer les études de son enfant. Persuadée que Coleman rendra Rachel malheureuse, Quinn veut les séparer. Elle appelle secrètement Adam à la rescousse.