Unreal - S02 E07 - Dérapage incontrôlé

Adam est de retour, il va participer à l’épisode de la semaine à la demande Quinn. Il fait part de ses sentiments à Rachel et lui propose de reprendre leur histoire à zéro, elle refuse, lui expliquant qu’elle est désormais en couple avec Coleman. Ce dernier prend immédiatement l’ex prétendant en grippe. Quinn et Booth file le parfait amour. Le milliardaire lui faire part de son désir d’enfant, elle est prête à tenter l’aventure. La productrice, souhaitant toujours évincer Coleman, tente de monter Rachel contre lui, en utilisant Adam puis Booth, sans succès. Le couple Goldman/Wasserman est plus soudé que jamais. Darius est toujours remonté contre Rachel et la production en général après l’épisode calamiteux tourné en Alabama. Il accepte tout de même de continuer à jouer le jeu et passe une soirée avec Chantal. Une fois encore, tout tourne au fiasco. Le retour de Romeo lui met du baume au cœur et ils décident tous les deux d’aller faire une petite virée en ville, en subtilisant une voiture à la production, à bord de laquelle ils embarquent Yael et Tiffany, enchantées de pouvoir enfin sortir du manoir. Rachel et Coleman assistent à leur départ en catimini. Cela donne une idée à Rachel : Signaler la voiture volée à la police afin de créer l’événement grâce à des images choc avec une arrestation potentiellement musclée de policiers s’en prenant à des hommes noirs pourtant innocents. Tout se passe exactement comme Rachel l’avait prévue. Coleman et elle se délectent en filmant la scène de loin mais la situation dérape. Rachel voulant intervenir pour rétablir la vérité sur le faux vol de voiture ne fait qu’aggraver la situation. Un des agents de police panique et tire sur Romeo qui s’effondre sur le bitume, il est inconscient. Darius est blessé et les filles sont choquées. Quinn, qui ignorait tout du plan de Rachel et Coleman, et qui était toujours sur la touche, est alertée par Gary, le patron de la chaîne, qui la renomme à la tête de l’émission et suspend Wasserman. Rachel perd pied, rongée par la culpabilité, après le drame qu’elle et Coleman ont provoqué. Au bord du burnout, elle appelle sa mère à l’aide. Cette dernière vient la chercher pour la faire interner, sous le regard impuissant de Quinn qui craint que sa protégée ne se relève jamais de ce nouveau choc et des psychotiques dont sa mère l’abreuve depuis des années.