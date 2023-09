Unreal - S02 E08 - Le ver est dans la pomme

Rachel a été internée par sa mère, qui l’assomme à coups de médicaments, comme à son habitude. Quinn reprend l’émission en main. Perchée sur son petit nuage rose, elle joue à fond la carte de l’histoire d’amour à l’écran et prépare le prochain épisode : un rendez-vous romantique avec Darius avec hélicoptère, dîner aux chandelles, cocktails, la totale. Quant à Coleman, il est consigné dans son bureau jusqu’à l’expiration de son contrat avec la chaîne. Il surprend Yael en train de fouiller dans son ordinateur. Elle lui révèle qu’elle est journaliste et enquête sur une série d’accidents et de morts suspectes liées à "Il était une fois", et qu’elle a soutiré des informations à Jeremy, et lui propose de collaborer avec elle. Alors que les filles sont en train de se préparer, Quinn apprend par Chet que Darius a quitté l’hôpital et qu’il est introuvable. Celui-ci rencontre Ruby en privé pour faire amende honorable, mais elle refuse de lui pardonner. En revanche, elle a appelé Jay, qui convainc Darius de revenir terminer l’émission, pour ne pas détruire ses chances de reconversion professionnelle. John lance un ultimatum à Quinn : si elle refuse d’avoir des enfants, il la quittera. Coleman fait sortir Rachel de l’hôpital, contre l’avis de sa mère, ce qui donnera lieu à un échange peu amical au manoir entre Quinn et Olive, la mère de Rachel. Il profite du fait que Rachel est sous l’emprise des psychotropes pour la filmer et lui poser des questions sur ce qui s’est passé lors des saisons précédentes, notamment sur le ‘suicide’ de Mary. Rachel avoue que c’était un meurtre. Quinn découvre la caméra, mais croit Coleman lorsqu’il prétend que c’est pour aider Rachel à parler de l’incident avec Romeo et Darius. Elle lui demande de ne pas utiliser les images, dans l’intérêt de Rachel. Côté "Il était une fois", Quinn change les règles du jeu, pour temporiser jusqu’à ce que Chet retrouve Darius. Une épreuve d’immunité est organisée, dont la gagnante sera celle qui aura le mieux répondu à un quizz sur la vie et la carrière de Darius. Les candidates pourront voter pour éliminer l’une d’entre elles. Et la balade en hélico deviendra une nuit romantique sous une paillote, construite par les trois perdantes. Pour corser le jeu, et persuadée que Tiffany est la gagnante toute désignée, Quinn décide de soutenir Chantal, à qui elle donne les réponses aux questions du quizz. Pendant ce temps, Chet fait la même chose avec Tiffany. Mais c’est Chantal qui obtient l’immunité, grâce à une question surprise ajoutée par Quinn. Lors de la soirée d’élimination, Jameson, Chantal et Yael se liguent et votent toutes contre Tiffany. Mais Darius réapparaît de façon très théâtrale : il ‘sauve’ Tiffany in extremis, refuse de passer la soirée avec Chantal, et élimine Jameson. Rachel refuse de retourner à l’hôpital psychiatrique, lors d’une violente altercation avec Olive. Elle avoue à Coleman qu’elle a été violée par un patient de sa mère à l’âge de 12 ans, et que depuis sa mère la manipule et l’assomme de médicaments, pour l’empêcher de parler. Coleman, convaincu par ce que Rachel lui a raconté sur les saisons précédentes, accepte de coopérer avec Yael. Quinn cède à l’ultimatum de John et accepte de tenter l’aventure du couple et des enfants.