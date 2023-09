Unreal - S02 E09 - Nouvelles alliances

Coleman convainc Rachel de retourner travailler auprès de Quinn pour obtenir un maximum de preuves contre elle sur son implication dans la mort de Mary et tous ses autres agissements obscurs. Yael a récupéré le témoignage de Jeremy et se rapproche de Coleman. Rachel l’apprend. Pour se venger, elle fait ingurgiter un puissant laxatif à la jeune femme, ce qui lui déclenche une diarrhée irrépressible lors de son rendez-vous avec Darius. Le tout sous le regard des caméras et de Quinn totalement séduite par la trouvaille de Rachel. C’est l’humiliation suprême pour Yael. Rachel et Quinn se rapprochent à nouveau. La carrière de footballeur de Darius étant terminée, Jay l’incite à choisir Tiffany au terme de la saison, afin d’assurer son avenir professionnel dans le milieu sportif, malgré tout. Le prétendant le fait savoir à Chantal afin qu’elle parte d’elle-même devant les caméras et d’éviter ainsi une humiliation publique. Elle accepte dans un premier temps puis se ravise après une discussion avec Madison. Darius élimine Yael lors de la cérémonie consacrée au départ d’une des filles. Tiffany et Chantal sont les deux finalistes. Darius se rapproche de Chantal. Tiffany, esseulée, prend Chet pour amant. Rachel comprend que Coleman la manipule quand il lui propose de l’envoyer « se reposer » dans un centre psychiatrique. Ce dernier n’a plus besoin d’elle, il a accumulé assez de preuves accablantes contre Quinn. Rachel fait mine de ne s’être aperçue de rien. Coleman file consoler Yael, devenue désormais sa maîtresse, ils comptent tous les deux révéler au grand jour les manigances de Quinn. Celle-ci apprend qu’elle ne peut plus avoir d’enfant. C’est le choc. Elle rompt immédiatement avec Booth par peur qu’il ne prenne lui-même cette décision et commence à perdre pied lorsque Rachel l’informe des intentions de Coleman. La productrice reprend ses esprits et les deux femmes s’allient pour contrer Wasserman et le faire tomber par la même occasion.