Unreal - S02 E10 - Le choix de Darius

C’est le jour de la finale en direct. Qui, de Tiffany ou de Chantal, Darius choisira-t-il ? Rachel et Quinn confisquent toutes les affaires de Coleman et le font jeter dehors. En contactant son ex, Rachel a appris qu’il avait trafiqué ses documentaires, en payant des figurantes. Elle le fait chanter : son silence contre le leur. En voyant le bracelet que Tiffany porte à la cheville, Quinn comprend que Chet a une liaison avec elle (il lui a offert le même à l’époque où elle était son assistante). Chet se réjouit, persuadé que Quinn est jalouse. Darius est stressé avant le choix final. Jay et Romeo le persuadent d’opter pour Tiffany, la plus à même de lui assurer une popularité et une reconversion optimales. Pendant que les deux finalistes choisissent la bague de fiançailles de leurs rêves, Quinn demande à Rachel de coacher Yael pour qu’elle vienne révéler la liaison de Tiffany avec Chet en direct, dès que Darius et Tiffany seront fiancés. Yael commence par refuser, mais Coleman, revenu en douce avec Jeremy, qui a accepté de l’aider à faire couler l’émission, lui explique que dès la fin du tournage ils iront tout déballer sur CNN. Elle décide alors de profiter de son passage en direct lors de la finale pour révéler toute l’affaire. Coleman raconte à Jeremy que Rachel vient de faire un séjour en hôpital psychiatrique, et qu’elle a été violée à 12 ans, ce qu’il ignorait. En parallèle, Quinn annonce à chacune des finalistes que c’est elle que Darius a choisie, et que de surcroît il veut non seulement se fiancer, mais se marier avec elle le soir-même. Elle demande à Tiffany de mettre fin à sa liaison avec Chet, qui accuse le coup. Les candidates font venir toute leur famille pour assister à l’événement. Jeremy, bouleversé par ce qu’il a appris, change de camp et prévient Rachel des projets de Yael. Rachel fait enfermer Yael dans une chambre par la sécurité. Jay, écoeuré par l’humiliation qui attend Darius, prend Rachel à partie, mais elle lui suggère une autre solution. En voyant arriver les deux finalistes en robe de mariée, Darius panique. Le direct s’éternise, tandis que Darius temporise. Les deux futures mariées se crêpent le chignon. Alors qu’il annonce enfin qu’en son âme et conscience, il ne peut épouser aucune des deux, Ruby apparaît, secrètement prévenue par Jay. Elle refuse la demande en mariage de Darius, et lui demande de laisser le temps à leur amour de s’épanouir. La régie et le plateau sont en larmes. Rachel prévient Coleman que Yael et lui vont être discrédités et que personne ne croira leur histoire. Coleman réplique qu’il avouera avoir trafiqué ses documentaires, et n’en sera que plus crédible. Chet réconforte Quinn, effondrée par sa rupture avec John, bouleversée par le spectacle d’une véritable histoire d’amour. Cette fois, tout semble terminé pour l’équipe d’"Il était une fois". Mais Jeremy, qui a avoué à Rachel qu’il l’aimait toujours et qu’il était prêt à tout pour elle, vient annoncer qu’ils n’ont plus rien à craindre de Coleman et Yael. Flash infos : une voiture immatriculée au nom de la série est tombée dans un ravin…