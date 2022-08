Arctique terre promise

En 2040, la glace de l'Arctique aura fondu. Si les dangers sont aujourd'hui connus, quelles seront les opportunités ? Qui les saisira ? Une nouvelle région à explorer, à exploiter et à parcourir va émerger dans ce monde sans glace. Une nouvelle route maritime sera navigable. Une route vers l'Asie beaucoup plus courte que celles en vigueur à travers le canal de Suez ou le Cap. Dans le nord, l'excitation est déjà grande. Les Chinois inspectent l'Islande, les Norvégiens signent des traités avec les Russes afin d'emprunter une nouvelle voie de navigation à travers l'Arctique, et le Groenland qui s'élève plus vite que le niveau de la mer voit enfin son avenir s'éclairer. Un nouveau jeu géopolitique et économique est en train de se dérouler. Il est temps de jeter un oeil sur les acteurs qui considèrent le réchauffement climatique comme une occasion en or.