Energies renouvelables : la révolution en marche

Les journaux n'en parlent pas mais une révolution silencieuse est en marche à travers le monde. Les énergies renouvelables deviennent moins chères que les énergies fossiles. Cela signifie que progressivement, le choix de l'énergie éolienne et solaire n'est plus un choix éthique mais économique. Et cela devrait accélérer leur développement…