Etat d'urgence pour les glaciers

L'impact du réchauffement climatique devient de plus en plus évident. Combien de temps allons-nous attendre avant de prendre les mesures nécessaires ? De plus en plus d’initiatives sont prises dans le monde entier pour impliquer les gouvernements et entreprises. C’est le cas du guide de montagne péruvien Saul Luciano Liluya, dont le village est menacé par la fonte des glaciers, et qui a engagé une action en justice contre le géant de l’énergie allemand RWE. Avec ses centrales au charbon, l’entreprise est responsable de 0,5 % des dégâts dans son village. Un juge allemand s'est rangé à son côté et, ce faisant, a déclaré que sa demande était légitime. Un conte de fées du climat sur la façon dont nous pourrions renverser la vapeur à temps.