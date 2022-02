Génération Ushuaia - A court d’eau

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.Aujourd’hui, environ 80 pays, c’est-à-dire 40% de la population mondiale, souffrent de pénurie d’eau. C’est le cas de Cape Town, la ville la plus riche d’Afrique du Sud, qui saubit une des plus importantes crises de l’eau due à la sécheresse. Que faire quand l’eau manque ? Comment faire pour l’économiser ? Entre les besoins de l’agriculture, les besoins des populations urbaines en augmentation et le réchauffement climatique, le partage de l’eau est devenu un enjeu crucial.