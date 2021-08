Génération Ushuaia - Apocalypse eau

"Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète, est de retour ! Tous les samedis à 10h45, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.Cette année encore, Fanny Agostini a regardé avec attention les documentaires coproduits et diffusés par Ushuaïa TV, chaîne pionnière sur la thématique environnementale depuis 16 ans, afin de vous présenter ses coups de cœur. Parmi sa sélection, vous découvrirez des programmes forts qui mettent en lumière celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour la sauvegarde de notre belle planète, des lieux exceptionnels à sauvegarder, des histoires insolites, fortes, aux 4 coins du monde.Ce 28 août, Fanny Agostini nous propose de découvrir le documentaire "Apocalypse Eau" qui s'intéresse aux cours d'eau, véritables racines de nos océans. Notre eau douce qui fait le lien entre nos terres, nos littoraux et nos océans est aujourd'hui porteuse de toutes les pollutions. Au moment où la terre montre des signes choquants d'épuisement, l'argument écologique commence à se faire de plus en plus entendre et certains, de plus en plus nombreux, commencent à explorer des pistes d'avenir...Cette thématique primordiale sera de nouveau à l'honneur quelques semaines plus tard à travers le documentaire "La ruée vers l'eau". Dans "Génération Ushuaïa", Fanny nous emmènera aussi aux côtés d’Hélène Gateau à la découverte "Des animaux d'avenir" et nous fera voyager jusqu'à Singapour pour découvrir "Les fermiers du futur". Elle proposera également de découvrir sa rencontre avec un chef d'Etat peu ordinaire, le Prince Albert II de Monaco. Sensible à la cause environnementale, ce dernier s'est rendu "En Terre Ferme", avec Fanny. Il y sera question d'exploration polaire, d'extinction des espèces endémiques d'Auvergne et de réchauffement climatique. Une programmation riche de sens à découvrir tous les samedis à 10H45 !