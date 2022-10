Génération Ushuaia - Au fil de l’eau – La Corse, un paradis d'eau vive

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.Cette semaine, Fanny Agostini nous emmène à la rencontre d'Anne-Cécile Monnier, hydrobiologiste et photographe subaquatique nous emmène au cœur de l'une de ses missions à la découverte des eaux douces de la Corse. Elle nous fait découvrir l'île de beauté à travers de magnifiques rivières minérales à l’eau cristalline, tels que le Fango, le Golo, l’Asco, la Restonica et le lac de Nino, un splendide lac d’altitude. Comme beaucoup de milieux insulaires, ces rivières comptent nombre d’espèces endémiques ou autochtones, dont les plus emblématiques sont la tortue Cistude, la blennie fluviatile et la fameuse truite de Corse.