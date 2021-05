Génération Ushuaia - Au fil de l’eau, les anguilles sacrées de Polynésie

Tous les samedis, retrouvez Fanny Agostini pour un nouveau rendez-vous autour d'un sujet qui lui tient à cœur et qui nous concerne tous : la protection de la planète. Chaque semaine, dans "Génération Ushuaïa", Fanny Agostini présente ses coups de cœur parmi les documentaires et magazines produits par la chaîne Ushuaïa TV, média pionnier sur la thématique environnementale depuis 15 ans. Ces programmes qui mettent en valeur des femmes et des hommes qui œuvrent au quotidien pour la sauvegarde de notre belle planète seront l'occasion de tous nous sensibiliser à l'urgence environnementale. Les portraits de ceux qui s'engagent pour la planète, des lieux exceptionnels à sauvegarder, des histoires insolites, fortes, aux 4 coins du monde : c'est ce que nous découvrirons chaque samedi dans "Génération Ushuaïa" !Cette semaine, Fanny Agositini vous emmène en Polynésie qui inspire généralement plages, sable fin, océan et cocotiers… Mais, chaque île est traversée de rivières et de cours d’eau douce indispensables à la survie des êtres vivants. Ces rivières abritent une créature emblématique : l’anguille sacrée. La légende raconte que sa présence est un don divin, promesse d’une vie d’abondance. Anne-Cécile Monnier, biologiste d’eau douce, plongeuse et photographe subaquatique va partir à sa découverte. Anne-Cécile allie l'image subaquatique à l’étude de la biodiversité de ces écosystèmes, dans les rivières et lacs du monde, afin de faire découvrir la vie fragile qui peuple les milieux aquatiques. Elle a appris à filmer cette faune comme peu de scientifiques ou de documentaristes.