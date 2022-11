Génération Ushuaia - Carnet de Terre Adélie

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.Cette semaine, en route vers l’Antarctique sur un bateau mythique : l’Astrolabe. Il assure trois fois par an la liaison vers la base française Dumont d’Urville en Terre Adélie. Cinq jours dans les mers les plus tourmentées de la planète avant d’atteindre la banquise et toucher le continent gelé. C’est aujourd’hui un poste d’observation crucial pour les dérèglements climatiques en cours. Des recherches scientifiques sur les glaces, les manchots, l’atmosphère y sont menées dans des conditions extrêmes.