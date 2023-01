Génération Ushuaia - Carnet du Groenland - Le réchauffement à Ittoqqortoormiit

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.Cette semaine, direction le Groenland, un des lieux où le réchauffement climatique se fait le plus brutalement sentir. Le petit village d’Ittoqqortoormiit, sous le 70ème parallèle nord, en est une des premières victimes. Des températures record au cours de l’été 2021 et une banquise qui a totalement disparu du paysage pendant près de 6 mois et sans laquelle les 350 habitants se retrouvent coincés sur leur rochers, bloqués par la mer d’un côté et par les montagnes de l’autre. Les chiens de traineaux sont au chômage technique et les chasseurs qui représentent l’essence de la culture inuit groenlandaise doivent prendre des bateaux. "Carnet du Groenland" raconte cette immersion dans un paradis qui fond et fait découvrir le travail de Vincent Hilaire, créateur du projet Greenlandia, une initiative pédagogique et scientifique sur le climat.