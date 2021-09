Génération Ushuaia - Des animaux d’avenir

"Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète, est de retour ! Tous les samedis à 10h45, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.Cette semaine, Fanny vous propose de découvrir le documentaire "Des animaux d'avenir" avec Hélène Gateau. En juillet 2017, des chercheurs ont publié une revue alarmante. D'ici 40 ans, 50% des espèces animales terrestres disparaîtront si aucune mesure concrète n'est prise. Grands singes, fauves et mammifères marins sont les têtes d'affiche. Mais en France aussi, certains animaux sauvages sont sur la liste rouge des espèces menacées : le lynx boréal, le grand hamster d'Alsace, le phoque Moine, le Bouquetin des Alpes… pour ne citer que des mammifères. Mais saviez-vous que le risque de disparition vaut aussi pour de nombreux animaux domestiques ? Des races de vaches, de chevaux, de chèvres, etc, qui représentent les terroirs de France mais qui ne trouvent plus leur place dans les schémas de production actuels.