Génération Ushuaia - Des chardonnerets et des hommes

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.Cette semaine, Fanny Agostini propose de s'intéresser au chardonneret élégant, qui est comme un emblème national en Algérie. Petit passereau au chant délicat et aux couleurs magnifiques, il passionne les Algériens depuis des siècles. Présent dans chaque maison à Alger, ou presque, l’oiseau chante, depuis ses quelques centimètres carrés de cage, les dernières notes du souvenir du monde sauvage. Chassé à outrance pendant des années, il a quasiment disparu des plaines algériennes et est désormais braconné et importé des pays voisins. Madjid, Toufik, Riad, Sadek et d’autres passionnés, veulent prendre le destin du chardonneret en main et oeuvrent, chacun à leur manière, pour lui redonner sa place dans la nature. omment éviter que cet amour des algériens pour le chardonneret ne conduise à sa disparition à l’état sauvage ?