Génération Ushuaia - Des insectes dans l'assiette

Tous les samedis, retrouvez Fanny Agostini pour un nouveau rendez-vous autour d'un sujet qui lui tient à cœur et qui nous concerne tous : la protection de la planète. Chaque semaine, dans Génération Ushuaïa, Fanny Agostini présente ses "coups de cœur" parmi les documentaires et magazines produits par la chaîne Ushuaïa TV, média pionnier sur la thématique environnementale depuis quinze ans. Ces programmes qui mettent en valeur des femmes et des hommes qui œuvrent au quotidien pour la sauvegarde de notre belle planète seront l'occasion de tous nous sensibiliser à l'urgence environnementale. Les portraits de ceux qui s'engagent pour la planète, des lieux exceptionnels à sauvegarder, des histoires insolites, fortes, aux quatre coins du monde : c'est ce que nous découvrirons chaque samedi dans Génération Ushuaïa !Cette semaine, Fanny Agostini vous propose de découvrir le documentaire "Des insectes dans l'assiette". En 2050, il y aura 9,5 milliards de bouches à nourrir sur terre. Un sacré défi pour l’espèce humaine alors que le manque de terres arables et le réchauffement climatique remettent déjà en question notre industrie alimentaire. La solution ? Intégrer les insectes à notre alimentation occidentale ! En Europe, plusieurs entreprises se sont lancées dans cet élevage inédit. Mais sommes-nous prêts à dépasser nos préjugés pour déguster des pâtes au grillon ou autre salade au criquet ?