Génération Ushuaia - Des légumes dans la ville

Tous les samedis, retrouvez Fanny Agostini pour un nouveau rendez-vous autour d'un sujet qui lui tient à cœur et qui nous concerne tous : la protection de la planète. Chaque semaine, dans "Génération Ushuaïa", Fanny Agostini présente ses coups de cœur parmi les documentaires et magazines produits par la chaîne Ushuaïa TV, média pionnier sur la thématique environnementale depuis quinze ans. Ces programmes qui mettent en valeur des femmes et des hommes qui œuvrent au quotidien pour la sauvegarde de notre belle planète seront l'occasion de tous nous sensibiliser à l'urgence environnementale. Les portraits de ceux qui s'engagent pour la planète, des lieux exceptionnels à sauvegarder, des histoires insolites, fortes, aux quatre coins du monde : c'est ce que nous découvrirons chaque samedi dans "Génération Ushuaïa" !Cette semaine, Fanny Agostini vous propose de découvrir le documentaire "Des légumes dans la ville". L’agriculture urbaine est une réponse concrète au besoin de reconnexion des citadins à la nature ainsi qu’au désir d’une alimentation locale plébiscité par les Français. A Paris, dans des quartiers parmi les plus densément peuplés d’Europe, différentes initiatives tentent de dessiner une ville plus humaine et plus autonome pour se nourrir. Certains parlent d’ores-et-déjà des prémices d’une « révolution agricole urbaine mondiale ».