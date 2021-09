Génération Ushuaia - En terre ferme - Albert II de Monaco

"Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète, est de retour ! Tous les samedis à 10h45, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.Cette semaine, Fanny Agostini vous propose de découvrir l'émission "En Terre ferme" dans laquelle elle a reçu S.A.S le Prince Albert II de Monaco. Et c’est au volant d’un tracteur qu'elle l'a accueilli en Auvergne ! Un accueil loin du protocole mais qui semble bien plaire à ce chef d’Etat peu ordinaire qui n’hésitera pas à donner du fourrage aux animaux de la ferme de Fanny. Sensibles à la cause environnementale, Fanny et le prince Albert partiront à la pêche aux écrevisses pour évoquer le déclin des espèces endémiques de l’Auvergne, avant de préparer un barbecue pour un dîner avec un invité hors normes : Mike Horn. S’ensuit une discussion exceptionnelle pour évoquer l’exploration des pôles nord et sud et la problématique du réchauffement climatique chère au Prince Albert II. Une émission pleine de surprises !