Génération Ushuaia - En Terre Ferme – Guillaume Néry

Cette semaine, Fanny Agostini nous emmène à la rencontre de Guillaume Néry, devenue en 2002 le plus jeune recordman du monde de l'histoire de l'apnée en plongeant à la profondeur de -87m à la seule force de ses palmes. C'est alors le début d'une grande aventure. L’homme poisson bat ensuite 3 nouvelles fois le record du monde, devient champion du monde par équipe en 2008 et champion du monde individuel en 2011 avec une plongée à -117m. Mais pour "En Terre ferme", à défaut de plonger dans les abysses, Fanny Agostini a décidé de faire prendre de la hauteur à son invité. Direction les sommets enneigés des volcans d’Auvergne. L’endroit idéal pour découvrir le rapport unique et très... vertical que l’apnéiste entretient avec la nature !