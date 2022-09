Génération Ushuaia - Wildlive Expeditions - Guyane

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.Emmenée par Rémi Dupouy, une équipe de réalisateurs-naturalistes part sur le terrain pour observer la vie sauvage et donner la parole à des experts des espèces et milieux naturels menacés.Cette semaine, direction la Guyane ! Le naturaliste Rémi Dupouy nous emmène dans une "expédition documentaire" haute en couleurs, en contrastes et en e´motions, dans laquelle son équipe et lui sillonnent la Guyane pour s’immerger au cœur de la nature afin d'en raconter les équilibres biologiques, de sublimer les espèces qui y vivent, et d'expliquer les enjeux liés à sa protection.