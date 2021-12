Génération Ushuaia - En Terre ferme – Maud Fontenoy

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Parfois, les invités du magazine En Terre ferme ont le pied marin. Cette fois, c’est Maud Fontenoy qui rejoint Fanny Agostini en Auvergne pour un épisode inédit dédié à la protection des océans. L’histoire d’amour qui lie la navigatrice à la mer a débuté au berceau et, ponctuée de records à la rame ou à la voile, ne s’est jamais démenti. Mais comme tous les navigateurs, elle sera témoin des pollutions maritimes. Croiser du plastique dans l'Antarctique ou traverser à la rame une nappe de pétrole ont été des électrochocs et ont forgé les convictions écologiques de la navigatrice. Aujourd’hui c’est tout un « océan de solutions » qu’elle veut transmettre à travers sa fondation et ses livres pour éduquer les enfants à la protection des océans. Et pour en parler, Fanny Agostini a réuni autour de Maud Fontenoy un paléontologue, un économiste, un entrepreneur, une institutrice… ; autant de rencontres inspirantes en perspective.