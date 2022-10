Génération Ushuaia - En Terre Ferme – Nicolas Vanier

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.Depuis une vingtaine d’années, Nicolas Vanier est l’un des réalisateur préféré des français et ses films. En compagnie de Fanny Agostini qu’il a rejoint en Auvergne pour quelques jours, il revient sur ses nombreuses expéditions dans le Grand Nord et évoque les effets du réchauffement climatique dans ces zones qu’il connait si bien. Leur rencontre est aussi l’occasion d’évoquer comment l’homme et la Nature peuvent cohabiter à travers des thématiques plus locales comme la viticulture ou la gestion des forêts.