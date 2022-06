Génération Ushuaia - En terre ferme - Thierry Marx

Tous les samedis, retrouvez Fanny Agostini pour un rendez-vous autour d'un sujet qui lui tient à cœur et qui nous concerne tous : la protection de la planète. Chaque semaine, dans Génération Ushuaïa, Fanny Agostini présente ses "coups de cœur" parmi les documentaires et magazines produits par la chaîne Ushuaïa TV, média pionnier sur la thématique environnementale depuis quinze ans. Ces programmes qui mettent en valeur des femmes et des hommes qui œuvrent au quotidien pour la sauvegarde de notre belle planète seront l'occasion de tous nous sensibiliser à l'urgence environnementale. Les portraits de ceux qui s'engagent pour la planète, des lieux exceptionnels à sauvegarder, des histoires insolites, fortes, aux quatre coins du monde : c'est ce que nous découvrirons chaque samedi dans Génération Ushuaïa !Ce samedi, direction l'Auvergne pour découvrir un nouveau numéro du magazine En terre ferme dans lequel Fanny Agostini accueille le chef étoilé Thierry Marx. Au menu de cette rencontre, des visites de jardins en permaculture ou d’élevages bio. Au cours de discussions passionnées, l'enfant de Ménilmontant, champion de judo, doté d'un CAP pâtissier-chocolatier, ancien Compagnon du devoir, affirme ses convictions de l’assiette à l’écologie, en pointant de la responsabilité sociale et environnementale des restaurateurs. Un beau moment d’échange avec le chef végétarien sur ce terroir authentique !