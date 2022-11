Génération Ushuaia - En Terre ferme – Zazie

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.Cette semaine, c’est devant la cathédrale de Clermont-Ferrand que Fanny Agostini accueille Zazie, une personnalité incontournable de la scène musicale française et une chanteuse engagée depuis des années pour la cause environnementale. Zazie est devenue l’une des artistes les plus écoutées dans l’hexagone en 1995, à la sortie de son album “Zen", au succès fulgurant. Très tôt dans sa carrière, l’auteure interprète signe des titres sensibles et humanistes où elle dénonce la barbarie de l’Homme et ses conséquences sur l’environnement. Membre actif du collectif d’artistes engagés appelé “Les Freaks”, aujourd’hui plus que jamais, la chanteuse souhaite utiliser sa notoriété pour sensibiliser le grand public à la nécessité de préserver le vivant. Recyclage et circuit courts, éco-anxiété et bien-être animal, autant de sujets que Fanny et Zazie vont aborder au cours d’un séjour marqué par une transhumance très sportive et une discussion pleine d’émotion avec le leader des Freaks, Frah des Shaka Ponk.